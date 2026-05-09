        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre'de Anneler Günü etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Cizre Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Destek Merkezleri işbirliğiyle Bırca Belek Parkında düzenlenen etkinlikte anneler bir araya geldi.


        Etkinliğe katılan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve ilçe protokolü ile kurulan stantları gezerek, annelere karanfil dağıttı.


        Kaymakam Baycar, "Annelerimiz, birliğimizin ve dirliğimizin en güçlü harcıdır. Onların fedakarlığı ve sevgisi geleceğimizi aydınlatan en parlak ışıktır. Cizre'nin bu tarihi atmosferinde onlarla bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz." dedi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

