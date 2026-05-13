Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre'de çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş Programı" düzenlendi

        Cizre'de çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş Programı" düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş Programı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 17:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş Programı" düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çocuklar için "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş Programı" yapıldı.


        Cizre Müftülüğüne bağlı Nuh'un Gemisi 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda "Kur'an-ı Kerim'e Geçiş Programı" düzenlendi.

        Burada konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin çok değerli olduğunu belirtti.

        Baycar, "Şu an Cizre'de, 4-6 yaş 37 Kur'an kursumuz var. Hedefimiz bu sayıyı kısa sürede 50'ye çıkarmaktır. Neslimizin Kur'an ahlakı ile yetiştiğini görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

        İlçe Müftüsü Süleyman Baran da öğrencilerin kurslarda İslam'ın temel öğretilerini ve Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrendiklerini belirterek, "Bizim ebeveynler olarak evlerimizde veremediğimiz birçok şeyi, çocuklarımız okul ortamında uzman hocalarımızdan alıyor. Burada atılan temeller, evlatlarımızın yaşamları boyunca onlara rehberlik edecek." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından öğrencilere Kur'an-ı Kerim, takke, başörtüsü ve çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Beytüşşebap'ta dereler taştı; köprüler yıkıldı, araçlar suya kapıldı (3)
        Beytüşşebap'ta dereler taştı; köprüler yıkıldı, araçlar suya kapıldı (3)
        Cizre'de yol yapım işçisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Cizre'de yol yapım işçisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Uludere'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Uludere'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Şırnak'ta 300 yıllık 'Adarok' etkinliği, yağışlar nedeniyle mayısta kutland...
        Şırnak'ta 300 yıllık 'Adarok' etkinliği, yağışlar nedeniyle mayısta kutland...
        Cizre'de 50 öğrenci Kur'an-ı Kerime geçmenin heyecanını yaşadı
        Cizre'de 50 öğrenci Kur'an-ı Kerime geçmenin heyecanını yaşadı
        Beytüşşebap'ta sel sonrası dere yatakları ve yollarda temizlik çalışması ba...
        Beytüşşebap'ta sel sonrası dere yatakları ve yollarda temizlik çalışması ba...