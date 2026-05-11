Cizre'de evde eğitim gören özel öğrenciler bilim ve sanatla buluşturuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sağlık durumları nedeniyle eğitimlerini evde sürdüren öğrenciler, 11-15 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" kapsamında bilim ve sanatla buluşturuldu.





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, evde eğitim alan özel öğrenciler Engelliler Haftası kapsamında evlerinden alındı.





İlk olarak Cizre İsmail Ebul-İz Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) götürülen öğrenciler, burada uzman eğitmenler eşliğinde robotik kodlama yaptı ve bilimsel projeleri inceledi.



Sanat atölyelerine de katılan çocuklar, buralarda el becerilerini sergiledi.





Teknolojik ve sanatsal çalışmalara katılama fırsatı bulan öğrenciler, güzel vakit geçirdi.



