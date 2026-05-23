Cizre'de "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" sergisi açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı serginin açılışı yapıldı.





Mithat Paşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik" sergisinin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından yapıldı.





İke, burada yaptığı konuşmada, sergilenen ürünlerin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Mesleki eğitim alan öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil uygulama, tasarım ve üretim becerileriyle de yetişmesi ülkemiz için büyük önem taşıyor. Sergide yer alan her çalışma, geleceğe umutla bakan üretken bir gençliğin en güçlü göstergesidir. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum."



Programa, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akif Özalp, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

