Cizre'de öğrenciler için "Cami Şenlikleri" düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler için "Cami Şenlikleri" gerçekleştirildi.



Cizre ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında "Yıl Sonu Cami Şenlikleri" düzenlendi.





Şenlik havasında geçen etkinliklerde, çocukların hem eğlenebileceği hem de manevi kazanımlar elde edebileceği özel alanlar oluşturuldu.





Sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenen programlarda öğrenciler, akranlarıyla vakit geçirerek toplumsal sorumluluk duygusunu yerinde öğrenme fırsatı buldu.



