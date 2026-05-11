        Cizre'de öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi

        Cizre'de öğrencilerin hazırladığı resimler sergilendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları resimlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Cizre Güzel Sanatlar Lisesi tarafından öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resimlerin yer aldığı "Yıl Sonu Resim Sergisi", Sevgi Sokak'ta açıldı.

        Sergide, okulun öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.


        Serginin açılışını gerçekleştiren Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve protokol üyeleriyle resimleri inceledi, eserler hakkında bilgi aldı.


        Baycar, yaptığı açıklamada, sanatın toplumsal hayattaki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bugün burada yalnızca tabloları değil, gençlerimizin sabrını, emeğini ve hayallerini görüyoruz. Güzel Sanatlar Lisemizin hazırladığı bu kıymetli sergi, ilçemizin kültürel zenginliğine önemli katkılar sunuyor. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

