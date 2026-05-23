Cizre'de "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" tanıtıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ortak yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda yürütülen projeye ilişkin katılımcılara bilgi verildi. Projeyle öğrencilerin örgün eğitimden kopmadan hafızlık eğitimi almalarının hedeflendiği, öğrencilerin akademik ve manevi gelişimlerine katkı sunulmasının amaçlandığı belirtildi. Katılımcılar, projenin daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Reşit Katmış ile ilçedeki ilkokul müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.