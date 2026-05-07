        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Vatan Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Okulun binasında gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin araştırma, tasarım ve inceleme alanlarında hazırladığı bilimsel çalışmaları sergilendi.


        Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile fuarı ziyaret ederek, stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.


        Öğrencilerin bilimsel merakının desteklenmesi gerektiğini belirten Baycar, şunları kaydetti:


        "Bugün burada öğrencilerimizin bilimsel üretime olan ilgisini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tür çalışmalar, gençlerimizin araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunmaktadır. Kadim tarihimizde El-Cezeri gibi bir dehanın izinden giden gençlerimizin azmi bizleri gururlandırıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

