Cizre'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Vatan Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.





Okulun binasında gerçekleştirilen fuarda, öğrencilerin araştırma, tasarım ve inceleme alanlarında hazırladığı bilimsel çalışmaları sergilendi.





Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile fuarı ziyaret ederek, stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.





Öğrencilerin bilimsel merakının desteklenmesi gerektiğini belirten Baycar, şunları kaydetti:





"Bugün burada öğrencilerimizin bilimsel üretime olan ilgisini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tür çalışmalar, gençlerimizin araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesine önemli katkı sunmaktadır. Kadim tarihimizde El-Cezeri gibi bir dehanın izinden giden gençlerimizin azmi bizleri gururlandırıyor."



