Devlet desteğiyle kurduğu sera sayesinde 7 kişilik ailesine bakıyor

        EKREM PAYAN - Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Mahmut Yaman, devlet desteğiyle kurduğu sera sayesinde 2'si engelli 7 kişilik ailesine bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Bağlı köyünde oturan Yaman, küçükbaş hayvancılık yaptığı sırada Tarım ve Orman Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Şırnak Valiliği koordinesinde kırsal bölgede yürütülen "Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi"ne başvurdu.

        Destek sayesinde evinin yanındaki arsasına 600 metrekarelik örtü altı 4 tüp sera kuran Yaman, yaz ve kış sebzesi üretimi yapıyor.

        Yaman, yaptığı üretimle zihinsel engelli annesi Behiye ve kız kardeşi Canan, 16 yıl önce akciğer nakli yapılan eşi Delila ile 4 çocuğunun geçimini sağlıyor.

        Yaman, AA muhabirine, daha önce tavuk yetiştiriciliği yaptığını, kendi imkanlarıyla da evinin yanında mevsimsel olarak sebze ürettiğini söyledi.

        Köyde 25 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını dile getiren Yaman, Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi'ne başvurduğunu belirtti.

        Yaman, şunları kaydetti:

        "Başvurum kabul edildi. Bana 4 tünel 600 metrekare sera desteği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sağlandı. Yazın domates, salatalık, patlıcan, kışın da soğan, tere, roka, maydanoz ve pazı üretiyorum. Bu üretimle ailemin geçimini sağlıyorum. Yetiştirdiğim sebzeleri çevre köylere satıyorum.

        Aile fertlerinden 2'sinin zihinsel engelli, eşinin de hasta olması nedeniyle evden uzaklaşamadığını ifade eden Yaman, sera desteği sayesinde evinin önünde üretim yaparak geçimini sağladığını anlattı.

        Yaman, "Çok memnunum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne verdikleri destek için teşekkür ediyorum." dedi.

        - "Seracılığın yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla çeşitli hibe programlarını organize ediyoruz"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de üretici Yaman'ın aile fertlerinin çeşitli sağlık sorunları nedeniyle köyünden uzaklaşamadığını, bu nedenle kendi imkanlarıyla evinin yakınlarında sebze üretimini yaptığını belirtti.

        Ziyaretleri sonucunda Yaman'ın tarımla alakalı kabiliyetini yerinde gözlemlediklerini anlatan Sezgin, daha sonra projeden yararlanmasını sağladıklarını söyledi.

        Sezgin, şöyle konuştu:

        "Sera ile yıl boyu üretim yapmasını ve üretimden elde edeceği ürünleri yakın bölgelerde ticarete konu ederek aile ve bölge ekonomisine katkı sunmasını sağladık. Yaman da girişimde bulunarak aktif üretime geçti. Seracılık yapıyor. İlimizde seracılığın yaygınlaşması ve gelişmesi amacıyla çeşitli hibe programlarını organize ediyoruz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın katma değerli ürünler yetiştirmesini sağlamak için çalışmalarımız sürüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
