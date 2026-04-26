HÜDA PAR Şırnak Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı
HÜDA PAR Şırnak Merkez İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
HÜDA PAR Şırnak Merkez İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Partinin il binasında düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Tek listeyle gidilen kongrede, Ramazan Genç bütün delegelerin oyunu alarak merkez ilçe başkanlığına seçildi.
HÜDA PAR İl Başkanı Emcet Yalçın, Genç'i tebrik etti.
Genç de üstlendiği görevin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getireceğini dile getirerek, "Bizim siyasetimiz, halkımızın derdiyle dertlenmek, onların yüreğine dokunmaktır. Şimdi vakit, Şırnak'ın her karış toprağında hizmet aşkıyla çalışma vaktidir." ifadelerini kullandı.
Kongreye, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.
