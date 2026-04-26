Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri HÜDA PAR Şırnak Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

        HÜDA PAR Şırnak Merkez İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Partinin il binasında düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


        Tek listeyle gidilen kongrede, Ramazan Genç bütün delegelerin oyunu alarak merkez ilçe başkanlığına seçildi.

        HÜDA PAR​ İl Başkanı Emcet Yalçın, Genç'i tebrik etti.

        Genç de üstlendiği görevin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getireceğini dile getirerek, "Bizim siyasetimiz, halkımızın derdiyle dertlenmek, onların yüreğine dokunmaktır. Şimdi vakit, Şırnak'ın her karış toprağında hizmet aşkıyla çalışma vaktidir." ifadelerini kullandı.

        ​Kongreye, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
