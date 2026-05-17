Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı

        Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 20:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtım programı, özel bir kolejin konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Programa katılan Vali Birol Ekici, beraberindekilerle projenin tanıtım standını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ekici, programda yaptığı konuşmada, yatırımcılara çağrıda bulunarak, aile işletmelerine 8 milyon lira, profesyonel işletmelere 30 milyon lira, genç ve kadın girişimcilere de yüzde 70 hibe imkanı bulunduğunu belirtti.

        Kaymakam Çağlar Partal da ilçede stratejik bir yatırımın hayata geçirildiğini, seraların kurulmasıyla üretim ve istihdamın artacağını ifade etti.

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da projenin 946 dekar alan üzerinde yükseleceğini, modern seralarda meyve, sebze, tıbbi aromatik ve süs bitkilerinin üretileceğini dile getirdi.

        Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı da projenin ilçeye kazandıracağı ekonomik ve sosyal katkıya dikkati çekerek, "Silopi’nin geleceği için büyük bir adım atılıyor. Bu yatırım hem üretim hem de istihdam açısından ilçemize değer katacaktır." dedi.

        Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de projenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıya değinerek, "Bu yatırım Şırnak ve Silopi için tarımda yeni bir dönemin başlangıcıdır. Üretim kapasitesini artırarak çiftçilerimize ve yatırımcılarımıza büyük fırsatlar sunacaktır." ifadelerini kullandı.

        Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Beytüşşebap'taki sel bölgesinde inceleme
        Beytüşşebap'taki sel bölgesinde inceleme
        Cizre'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Cizre'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Cizre'de kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
        Cizre'de kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
        Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" başladı
        Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" başladı
        Şırnak'ta 29 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı
        Şırnak'ta 29 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı
        Cizre'de 'Çocukların Koruması' ele alındı
        Cizre'de 'Çocukların Koruması' ele alındı