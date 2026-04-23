Silopi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



İlçe Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler 23 Nisan temalı şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.



Programa, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

