Silopi'de Futbol Şenliği düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Futbol Şenliğinde 580 öğrenci bir araya geldi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İlçe Stadyumunda düzenlenen şenliğe, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ve ilçe protokolü katıldı.



Şenlikte, öğrenciler çeşitli futbol etkinlikleriyle bayram coşkusunu yaşadı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, etkinliğe destek veren tüm kurum ve protokol üyelerine teşekkür ederek, "Gençlerimizin bu enerjisi ve bayram coşkusu bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır." dedi.



