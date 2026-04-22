        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, masa tenisinde başarılı olan sporcularla buluştu

        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, masa tenisinde başarılı olan sporcularla buluştu

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında derece elde eden 3 sporcuyu Cizre ilçesinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, masa tenisinde başarılı olan sporcularla buluştu

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında derece elde eden 3 sporcuyu Cizre ilçesinde ziyaret etti.


        Nevşehir'de 16-17 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım şampiyon, klas 7 kategorisinde Mahir Dadak üçüncü oldu.


        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, Cizre İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde başarı elde eden sporcularla bir araya geldi.


        Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Din, onları ödüllendirdi.

        Daha sonra Cizre Şehir Stadyumu'na geçen Din, atletizm branşında antrenman yapan sporcuları sahada izledi.


        Din, ardından Cizre Diclespor'un altyapı takımıyla bir araya gelerek, sporcular ve teknik heyetle görüştü.


        Fedai Din, ilçede yaptığı ziyaretlere değinerek, "Gençlerimizin sportif gelişimini desteklemeye ve sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Şırnak'ın adını sporun her branşında başarıyla duyurmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen'i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!

        Cizre Kaymakamı Baycar okul ziyaretinde bulundu
        Cizre Kaymakamı Baycar okul ziyaretinde bulundu
        Şırnak'ta taşlı sopalı arazi kavgası: 29 yaralı
        Şırnak'ta taşlı sopalı arazi kavgası: 29 yaralı
        Cizre'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi
        Cizre'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi
        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, Türkiye Şampiyonu olan engelli sporcu...
        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, Türkiye Şampiyonu olan engelli sporcu...
        Kaymakam Baycar, öğrencilerle geleceği konuştu
        Kaymakam Baycar, öğrencilerle geleceği konuştu
        Cizre'de okulların güvenliği masaya yatırıldı
        Cizre'de okulların güvenliği masaya yatırıldı