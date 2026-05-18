Şırnak Valisi Ekici'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Şırnak Valisi Birol Ekici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.



Vali Ekici, mesajında, 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milletin bağımsızlık ve istiklal mücadelesini başlattığı azim, inanç ve kararlılıkla yürütülen tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.







Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip illerinin başında Şırnak’ın geldiğini dile getiren Ekici, Şırnaklı gençlerin elde ettiği başarılarla önde gelen iller arasında yer aldığını kaydetti.





Ekici, şu ifadeleri kullandı:





"Şırnaklı sporcularımızın dünya ve Avrupa şampiyonluklarından olimpiyat üçüncülüğüne, uluslararası tekerlekli sandalye tenis şampiyonluğundan Türkiye şampiyonluklarına ve okul sporlarında kazanılan birinciliklere kadar birçok alanda elde ettiği başarılar, gençlerimizin azminin ve kararlılığının en güzel göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

