Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilkbaharın son günlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin 2 bin 625 rakımlı Faraşin bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede yaşayanlar, kar nedeniyle hayvanlarını ahırdan otlak alana bırakmadı.

