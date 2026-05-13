Şırnak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sürücü tutuklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin araç sürücüsü tutuklandı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Cizre-Nusaybin karayolu Çavuşlu köyü yol yapım işinde görevli işçi Samet Işık'ın ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
