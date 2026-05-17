Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi

        Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi

        Şırnak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 20:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi

        Şırnak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde organize edilen turnuvaya 93 sporcu katıldı.

        14 yaş altı ve serbest kategori olmak üzere 2 klasmanda düzenlenen turnuvanın son gününde sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Turnuva sonunda 14 yaş altı kategorisinde birinciliği Elif Sare Yavuz, ikinciliği Asya Yavuz, üçüncülüğü de Yusuf Kaan Acet kazanırken, serbest kategoride ise birinciliği Yakup Tarım, ikinciliği Mehmet Sıddık Cıvıldak, üçüncülüğü de Mahsun Erçil aldı.

        Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve sponsorların çeşitli hediyeleri verildi.

        Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş, Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Umaç, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Salih Şen ve kurum temsilcileri ile veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı
        Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı
        Beytüşşebap'taki sel bölgesinde inceleme
        Beytüşşebap'taki sel bölgesinde inceleme
        Cizre'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Cizre'de pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Cizre'de kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
        Cizre'de kamyonet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
        Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" başladı
        Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" başladı
        Şırnak'ta 29 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı
        Şırnak'ta 29 kişinin yaralandığı kavga barışla sonlandı