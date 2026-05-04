Şırnak'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.