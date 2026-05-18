Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Şırnak'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7'si Afganistan, 1'i Irak uyruklu 8 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda giren 7'si Afganistan, 1'i Irak uyruklu 8 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere İlçe Jandarma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

        7'si Afganistan, 1'i de Irak uyruklu 8 düzensiz göçmeni Andaç köyü kırsalında yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 sayılı Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 288 bin 687 lira, organizatörlere de 366 bin 709 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta mezarlık ve yeşil alanlarda temizlik çalışması
        Şırnak'ta mezarlık ve yeşil alanlarda temizlik çalışması
        Şırnaklı milli sporcu Nurselen Yalgettekin'den tarihi zafer
        Şırnaklı milli sporcu Nurselen Yalgettekin'den tarihi zafer
        Cizre'de 'Ölüm rampası' alarmı Tepki çeken yolda inceleme başlatıldı
        Cizre'de 'Ölüm rampası' alarmı Tepki çeken yolda inceleme başlatıldı
        Şırnak'ta dron ve foto kapanlarla kaçak avcılık gözetim altına alındı Kaçak...
        Şırnak'ta dron ve foto kapanlarla kaçak avcılık gözetim altına alındı Kaçak...
        Şırnaklı Lina yaptığı hayvan resimleriyle ödül ve madalyalar kazandı
        Şırnaklı Lina yaptığı hayvan resimleriyle ödül ve madalyalar kazandı
        Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi
        Şırnak'ta "19 Mayıs Satranç Turnuvası" sona erdi