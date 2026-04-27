Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 42 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20-26 Nisan'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 26'sı adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

