Şırnak'ta dereye giren genç boğuldu. Arkadaşlarıyla Kumçatı Beldesi Güneyce köyü mevkisindeki Resor Deresi'ne gelen Vefa Yıldırım (17), suya girdi. Bir süre sonra hareketsiz kalan genç, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıldırım, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.