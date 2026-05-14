        EKREM PAYAN - Şırnak'ta gezgin arıcılar yoğun yağışlardan dolayı bir ayı daha kışlakta geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Zengin bitki örtüsüne sahip ovalarıyla ilkbaharda bal üreticilerine ev sahipliği yapan Şırnak'ta, bu yıl bölgedeki yoğun yağışlar arıcıların yüzünü güldürdü.

        Namazdağı ve Cudi Dağı eteklerinde kışlaklarında kalan gezgin arıcılar, ilkbaharda yeni sezona hazırlanıyor.

        Geçmiş yıllarda sıcak hava ve kuraklık nedeniyle istedikleri verimi alamayan ve mayıs ayında kovanlarıyla yola koyulan bal üreticileri, bu sene gidecekleri bölgede karların erimemesi, yağışın sürmesi ve bölgede henüz çiçeklerin açmaması nedeniyle bir süre daha kışlaklarda kalacak.

        Ovadaki rengarenk çiçeklerden faydalanarak verimi artırmak isteyen arıcılar, her yıl mayısta gittikleri yaylalara haziranda çıkacak.

        - "Yağışla balın rekoltesinin yüksek olmasını bekliyoruz"

        Namazdağı etekleri Balveren beldesi kırsalında kovanlarını temizleyen ve yeni sezona hazırlanan üreticilerden Yusuf Göktepe, AA muhabirine, bu yıl bölge genelinde kar ve yağmurun çok yağdığını, bunun sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Her yıl mayısta gittikleri yaylaya yağmur ve karın fazla yağmasıyla haziran ayı ortalarında çıkacaklarını ifade eden Göktepe, şunları kaydetti:

        "Yağışların biraz dinmesi ve baharın kendini göstermesiyle biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şırnak'ta baharın tüm güzelliğini yaşamaya başladık. Hazırlıklar kapsamında kovanlarımızı temizliyoruz. Eski çıtalarımızı yenileriyle değiştiriyoruz. Arılarımızın da durumuna bakarak ona göre müdahalede bulunuyoruz. Çok güzel kar ve yağmur yağmasından dolayı bu sezon beklentimiz yüksek. Umarım bütün meslektaşlarıma bereketli ve güzel bir sezon olur. Bulunduğumuz coğrafyada flora çok zengin ve endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Bu yıl da istediğimiz yağışla balın rekoltesinin yüksek olmasını bekliyoruz. Verimli bir yıl temenni ediyor ve bekliyoruz."

        Arıların gelişimini kışlak olarak kullandıkları Balveren beldesi kırsalında tamamladıklarını dile getiren Göktepe, haziran ayı ortasında da kovanlarını Hakkari yaylalarına götüreceklerini bildirdi.

        Göktepe, "Asıl bal ve nektar akımını oradan alıyoruz. Eylül ve ekim ayında bal hasadını yapıp dönüş sağlıyoruz." dedi.

        - "B​​​​u yıl umutluyuz"

        Cudi Dağı etekleri İkizce köyü kırsalındaki üreticilerden Nurettin Demir de baba mesleği arıcılığı 15 yıldır yaptığını, yaz aylarında Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyüne gittiklerini söyledi.

        Yaklaşık 300 kovanı olduğunu anlatan Demir, "Geçen yıl kuraklıktan dolayı verimsiz geçti ama bu yıl umutluyuz. Arıcılık ailemizin geçim kaynağı ve bundan memnunuz. Devlet de bu konuda bize destek veriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

