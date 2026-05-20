        Şırnak Haberleri Şırnak'ta gönüllü öğretmenler kırsalda yaşayan öğrencileri resimle buluşturuyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kırsalda yaşayan öğrenciler, gönüllü öğretmenler tarafından hayata geçirilen "Gezici Sanat Atölyesi Projesi" sayesinde hayallerini tuvallere yansıtıyor.

        Giriş: 20.05.2026 - 14:32 Güncelleme:
        İlçedeki 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Merve Sinan ve sosyal bilgiler öğretmeni Pınar Balaban, görsel sanat öğretmeni bulunmayan bazı köy okullarında eğitim gören çocukları sanatla buluşturmak amacıyla "Gezici Sanat Atölyesi Projesi"ni hayata geçirdi.

        Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gönüllü öğretmenler Balaban ve Sinan tarafından yaklaşık 2 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında köy okulları ziyaret ediliyor.

        Öğretmenler tarafından okullarda hazırlanan geçici atölyelerde hayallerini tuvallere yansıtan öğrenciler, hem eğleniyor hem de yeteneklerini keşfediyor.

        Bu kapsamda Irak sınırındaki Ilıcalar İlkokulu ve Ortaokulu'na gelen öğretmenler, okul bahçesinde atölye kurdu.

        Tuvallere resim yapan öğrenciler, güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Öğretmenlerden Balaban, yaptığı açıklamada, projeyi görsel sanat öğretmeni bulunmayan kırsaldaki okullarda yürüttüklerini belirtti.

        Çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Balaban, "Sanatın çocuklar üzerindeki olumlu etkisini artırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

        Merve Sinan da proje kapsamında her hafta bir köy okuluna gittiklerini söyledi.

        Şu ana kadar 7 okulda etkinlik yaptıklarını anlatan Sinan, çalışmayla öğrencilerin yeteneklerini de keşfetme imkanı bulduklarını kaydetti.

        Öğrencilerden Esra Nur Ülgen ise arkadaşlarıyla güzel resimler yaptıklarını belirtti.

        Elvin Uçar da resim yaparken çok eğlendiklerini ve etkinliğin yeniden yapılmasını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

