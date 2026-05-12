Şırnak'ta hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı işçi, hayatını kaybetti. Cizre-Nusaybin karayolu Çavuşlu köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol yapım işinde görevli işçi Samet Işık'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Işık'ın cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

