Şırnak'ta heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.



Akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası Konak ve Dirsekli mahallelerini birbirine bağlayan yolda toprak kayması meydana geldi.



Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cizre Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar kapsamında heyelan riski oluşturan alanlar kontrollü şekilde temizlendi.



Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.





