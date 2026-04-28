        Şırnak'ta kaçak altın ve döviz ele geçirilmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Giriş: 28.04.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir araçta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Cizre Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.Y, F.K, H.A. ile Ö.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        Emniyet Genel Müdürlüğünce 24 Nisan'da NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğü, bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon lira olan kaçak altın ve döviz ele geçirildiği bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Arkadaş kurbanı oldu
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Şırnak'ta yasak dönemde yakalanan balıklar doğaya kazandırıldı
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı iç hatlarda 44 bin, dış hatlarda 3 bin yo...
        Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçak altın ve döviz olayında 4 kişi tutukland...
        Goyan aşireti düğünler için kısıtlamaya gitti: ''Kadınlar başımızın tacıdır...
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
