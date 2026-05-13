Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı güneş gözlüğü gönderileceği bilgisi üzerine takibe alınan araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, çeşitli markalara ait 1480 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi, sürücü T.D. gözaltına alındı. T.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.