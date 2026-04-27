Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 147 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 20-26 Nisan'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, 4 sentetik ecza, gümrük kaçağı 79 cep telefonu, 24 bin 251 paket sigara, 1079 elektronik sigara ve likiti, 13 kilogram nargile tütünü, 594 muhtelif hırdavat malzemesi, 892 tekstil ürünü, 603 kozmetik ve süs eşyası ile 461 muhtelif malzeme ele geçirildi.



Yakalanan 147 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.







