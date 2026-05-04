Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 125 şüpheliye adli işlem uygulandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 125 şüpheliye adli işlem uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 27 Nisan-3 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, 139 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 43 cep telefonu, 53 bin 916 paket sigara, 1104 elektronik sigara ve likiti, 97 kilogram nargile tütünü, 2 bin 844 muhtelif hırdavat malzemesi, 1632 tekstil ürünü, 933 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 280 muhtelif malzeme ele geçirildi, 125 şüpheliye adli işlem yapıldı.







