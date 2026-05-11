Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4-10 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 8,80 gram eroin, 21,92 gram esrar, 14,29 gram sentetik uyuşturucu, 88,21 gram bonzai, sentetik ecza, kuru sıkı tabanca ve şarjör, 4 bong aparatı, gümrük kaçağı 55 bin 480 paket sigara, 100 puro, 60 elektronik sigara, 5 cep telefonu, 25 bin 119 muhtelif ilaç ile 3 bin 929 muhtelif malzeme ele geçirildi, 32 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 29'una yasal işlem uygulandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

