Şırnak'ta kanseri yenen öğretmen "evlatlarım" dediği öğrencilerine kavuştu

EKREM PAYAN - Şırnak'ta yakalandığı kanseri erken teşhis ve tedaviyle yenen öğretmen Şükran Toykuyu, bir yıl aradan sonra mesleğine döndü, evlatları olarak gördüğü öğrencileri ile meslektaşlarına kavuştu.



Muğlalı Toykuyu, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden 2002 yılında mezun olduktan sonra yaklaşık 21 yıl özel sektörde öğretmenlik yaptı.



Milli Eğitim Bakanlığınca 3 yıl önce Şırnak'ın İdil ilçesinin Karalar beldesindeki Karalar Anadolu İmam Hatip Lisesine atanan 1 çocuk annesi Toykuyu'ya, yaklaşık 15 ay önce sağlık kontrolünde ikinci evre meme kanseri teşhisi konuldu.



Rutin sağlık kontrolü sayesinde hastalığı erken teşhis edilen Toykuyu, kemoterapi ve ışın tedavisi gördü, cerrahi müdahale geçirdi.



Tedavisi nedeniyle bir yıl boyunca ailesiyle Adana'da kalan, çok sevdiği görevinden, okulundan ve "evlatlarım" dediği öğrencilerinden ayrı kalan Toykuyu, gördüğü tedavinin yanı sıra ailesinin, öğrencilerinin, öğretmen arkadaşlarının ve velilerin gösterdiği sevgi ve ilgi sayesinde kanseri yenmeyi başardı.



Doktorunun mesleğine dönebileceğini belirtmesi üzerine bir yıl aradan sonra Şırnak'taki okulunda mesleğine kaldığı yerden devam eden Toykuyu, sağlığına kavuşmaktan, öğrencileriyle yeniden buluşmaktan mutluluk duyuyor.



- "Onların verdiği güçle hayata tutundum"



Toykuyu, AA muhabirine, kanser tedavisi için okulundan, mesleğinden ayrı kaldığını belirterek, bu süreçte ailesinin yanı sıra meslektaşları ve öğrencilerinden büyük destek ve güç aldığını söyledi.



"Onların verdiği güçle hayata tutundum." diyen Toykuyu, sağlığına kavuşup, okula dönmesiyle okul yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, Şırnak Valisi Birol Ekici, öğrencileri ve velilerinin kendisini onurlandırdığını belirtti.



Toykuyu, öğrencileriyle tekrar buluşmaktan inanılmaz keyif aldığını anlatarak, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.



Çok mutlu olduğunu belirten Toykuyu, "Eğitim yaşamımda öğrencilerimle olan iletişimi hep onların sevgisi üzerine kurmaya çalıştım. Sevgi ile açamadığınız hiçbir kapı yok. Bundan sonra da inşallah sağlıklı bir şekilde mesleğimi icra etmem mümkün olur. Tek temennim bu." dedi.



Toykuyu, tedavisi boyunca gördüğü moral ve motivasyon desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, bundan dolayı kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti.



"Ailem, öğrencilerim, öğretmen arkadaşlarım ve velilerim beni hiç yalnız bırakmadılar, sürekli aradılar, mesaj gönderdiler. Bu durumu yaşayanların morallerini çok yüksek tutmalarını istiyorum. Asla pes etmesinler, bırakmasınlar kendilerini. Allah'ın izniyle atlatılmayacak bir şey değil." ifadelerini kullanan Toykuyu, biyolojik olarak bir çocuğu olduğunu ancak bütün öğrencilerini evladı olarak gördüğünü söyledi.



Toykuyu, şunları kaydetti:



"Bu süreçte bu okuldaki çocuklarım yanımda oldular. Onlar artık benim evladım. O kadar seviyorum onları, onlar da beni anneleri gibi seviyorlar diye düşünüyorum. Bu sevgi inanılmaz etkiledi beni ve buraya koşa koşa geldim diyebilirim. Doktorumla bunun pazarlığını yaptım. 'Gidebilir miyim, ne zaman gidebilirim?’ sürekli sorular sordum. En son gidebilirsin dediğinde hiç arkama bakmadan geldim ve çok mutluyum. Öğretmenliği gerçekten çok seviyorum. Benim de çocukların da enerjisi yüksek. Güzel bir frekans yakaladık. Onların bu sevgisi beni ayakta tuttu. Bütün öğrencilerimi çok seviyorum, iyi ki varlar."



Okulda edebiyat öğretmeni Sezer Yılmaz, meslektaşı Toykuyu'nun iyi bir öğretmen ve iyi bir insan olduğunu belirterek, "İlk kez mesleğe başlamış gibi enerji dolu. Bizim gibi yeni göreve başlayan öğretmenler için yol gösterici ve rehber, aynı zamanda da örnek bir şahsiyet. Okulumuzda önemli yeri olan biri." diye konuştu.



- "Öğretmenlik dışında bizim için anne yarısı"



Öğrencilerden Dicle Özkan da öğretmenlerinin fizik dersini çok iyi anlattığını vurgulayarak, öğretmenlerinin hastalığını yenerek sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.



Özkan, "Kendisi çok değerli bir öğretmen. Öğretmenlik dışında bizim için anne yarısı. Bizleri çocukları gibi görür ve sever. Biz de onu çok seviyoruz." dedi.



Baran Güven ise öğretmenlerinin okula dönmesinden sevinç duyduklarını anlatarak, "Hasta olduğunu öğrendiğimizde çok üzüldük. Sonra hastalığı atlatıp tekrar aramıza gelince çok sevindik. Şu an aramızda ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

