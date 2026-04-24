        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı Faraşin Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı Faraşin Yaylası'nın yolu ekiplerin günler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek'in talimatıyla 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda yer alan, 7 ailenin yaşadığı Yeşilöz ve Gökçe köylerinin kardan kapanan yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüldü.

        İlçe Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalarla yer yer 5 metreye ulaşan kardan kapanan yol dozerle açıldı. Ekipler çığ riskine karşı önlem alarak çalışmalarını yürüttü.

        Yeşilöz köyünde yaşayan Ayetullah Aslan, yolun ulaşıma açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten güzel bir hizmet oldu. Yolun açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Cizre'de kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Cizre'de kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Şırnak'ta arazi kavgasında 3 tutuklama
        Şırnak'ta arazi kavgasında 3 tutuklama
        Cizre'deki kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Cizre'deki kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Şırnak'ta 30 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta 30 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta karla mücadele devam ediyor
        Şırnak'ta karla mücadele devam ediyor