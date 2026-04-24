Şırnak'ta kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı Faraşin Yaylası'nın yolu ulaşıma açıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı Faraşin Yaylası'nın yolu ekiplerin günler süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.



Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek'in talimatıyla 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda yer alan, 7 ailenin yaşadığı Yeşilöz ve Gökçe köylerinin kardan kapanan yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüldü.



İlçe Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalarla yer yer 5 metreye ulaşan kardan kapanan yol dozerle açıldı. Ekipler çığ riskine karşı önlem alarak çalışmalarını yürüttü.



Yeşilöz köyünde yaşayan Ayetullah Aslan, yolun ulaşıma açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten güzel bir hizmet oldu. Yolun açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.













