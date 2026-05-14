Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta kargo aracıyla kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta kargo aracıyla kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kargo firmasına ait araçla gümrük kaçağı malzeme sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 19:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kargo aracıyla kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kargo firmasına ait araçla gümrük kaçağı malzeme sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, gümrük kaçağı eşyaların yasal bir kargo firması aracılığıyla taşındığı belirlendi.

        Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Operasyonda kargo şube yetkilisi U.S, çalışanlar A.A. ve V.M. ile şoför E.Ç. gözaltına alındı.

        Kargo aracı ve gönderilerde farklı tarihlerde yapılan aramalarda 189 cep telefonu, 636 elektronik sigara, 3 bin 580 paket kaçak sigara, 1070 paket elektronik sigara tütünü ve 12 kilo 500 gram nargilelik tütün ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve V.M, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!

        Benzer Haberler

        Şarampole devrilip alev alan kömür yüklü TIR'ın şoförü öldü (2)
        Şarampole devrilip alev alan kömür yüklü TIR'ın şoförü öldü (2)
        Cizre'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
        Cizre'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
        Şırnak'ta devrilen tırda sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
        Şırnak'ta devrilen tırda sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
        Şarampole devrilip alev alan kömür yüklü TIR'ın şoförü öldü
        Şarampole devrilip alev alan kömür yüklü TIR'ın şoförü öldü
        Şırnak'ta gezgin arıcılar yoğun yağışlardan dolayı bir ayı daha kışlakta ge...
        Şırnak'ta gezgin arıcılar yoğun yağışlardan dolayı bir ayı daha kışlakta ge...
        Cizre'de öğrenciler projelerini görücüye çıkardı
        Cizre'de öğrenciler projelerini görücüye çıkardı