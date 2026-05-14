Şırnak'ta kargo aracıyla kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kargo firmasına ait araçla gümrük kaçağı malzeme sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, gümrük kaçağı eşyaların yasal bir kargo firması aracılığıyla taşındığı belirlendi.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Operasyonda kargo şube yetkilisi U.S, çalışanlar A.A. ve V.M. ile şoför E.Ç. gözaltına alındı.



Kargo aracı ve gönderilerde farklı tarihlerde yapılan aramalarda 189 cep telefonu, 636 elektronik sigara, 3 bin 580 paket kaçak sigara, 1070 paket elektronik sigara tütünü ve 12 kilo 500 gram nargilelik tütün ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve V.M, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

