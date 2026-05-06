        Şırnak Haberleri Şırnak'ta kartalın domuz yavrusu avını görüntüleyen genç o anı anlattı

        Şırnak'ta kartalın domuz yavrusu avını görüntüleyen genç o anı anlattı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde kartalın domuz yavrusu avına tanıklık eden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anı anlattı.

        Giriş: 06.05.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Uludere'de şoförlük yapan Yusuf Işık (28), ilçe kırsalında 3 Mayıs'ta aracıyla seyir halindeyken domuz sürüsüyle karşılaştı.

        Cep telefonu kamerasıyla sürünün ilerleyişini kaydetmek isteyen Işık, gökyüzünde süzülen bir kartalın sürüye doğru yaklaştığını görünce çekimi sürdürdü.

        Işık'ın kaydettiği görüntülerde, sürüye yaklaşan kartalın yavru bir domuzu pençeleriyle kavrayarak gökyüzüne yükselmesi, sürüdeki domuzların panikle dağılması yer aldı.

        Kartalın domuz yavrusu avını görüntüleyen Işık, o anı AA muhabirine anlattı.

        Görevi sırasında seyir halindeyken doğada gördüğü ilginç olayları ve karşılaştığı hayvanları zaman zaman cep telefonu kamerasıyla kayda aldığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

        "Bu tür şeylere meraklıyım, telefonum da hep yanımda. Seyir halindeyken domuz sürüsü dere yatağından yukarı çıkıyordu. Kartaldan haberim yoktu. Bir anda kartalın domuz sürüsünün içine daldığını fark ettim. Kartal birinci seferde yavru domuzu alamadı, tepenin diğer tarafına geçti. Araçtan inip diğer tarafa geçip çekime devam ettim. İkinci seferde kartal bir yavruyu aldı. O anı çekerek ölümsüzleştirdim."

        Işık, çektiği görüntüleri arkadaşlarına gönderdiğini, onların da sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirterek, "Görüntüleri bir tek ben paylaşmadım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

