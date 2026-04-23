Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ışkın otu toplarken düşen kişi yaralandı. İlçenin Taşarası köyü kırsalında ışkın toplamaya giden Kadir Ecer (51), dengesini kaybederek kayalıktan düştü. İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan UMKE, düşme sonucu yaralanan Ecer’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerce yayladan güvenli şekilde indirilen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.