Şırnak'ta kuyumcudan hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 Nisan'da Silopi'de bir kuyumcudan 17 milyon lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, çevredeki 150 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 750 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelileri tespit etti.



Şırnak ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

