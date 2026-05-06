        Şırnak Haberleri Şırnak'ta "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinliği yapıldı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla Oymak İlkokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Oymak köyündeki ilkokulun bahçesinde yapılan şenliğe katılan öğrenciler, palyaço gösterisi, şişme oyun parkı, uzay istasyonu ve diğer oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan, AA muhabirine, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" okullarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliklerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, "Bahar şenliğimizde çocuklarımız etkinliklerle bir araya geldi. Parkur oyunları ve uzay istasyonuyla kişisel becerilerini sergileme şansı yakaladılar. Bu tür etkinliklerle çocuklarımız daha çok sosyalleşme imkanı buluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Hürrem Sultan Gültekin, şenlikte şişme oyun parkında ve bir çok etkinlikte yer aldığını ve güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

        Emine Demir de şenliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek,"Çok güzel bir gündü. Bir çok oyun alanı vardı, palyaçolar ile çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

        Şenlikte, katılımcılara köyde yaşayan kadınlar tarafından hazırlanan yemek ve içecekler ikram edildi.

        Etkinliğe, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Belediye Başkanı Türkan Kayır, kamu kurum temsilcileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

