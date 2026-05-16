Şırnak'ta mahalle sakinleri trafik kazalarını protesto için yol kapatma eylemi yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde mahalle sakinleri, aynı bölgede sürekli trafik kazası olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde dün tırın devrilmesi sonucu bir sürücünün hayatını kaybettiği Cizre- Şırnak kara yolunda, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen başka bir tır ile kamyon devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazaların ardından mahalle sakinleri, kazaların sürekli aynı noktada gerçekleştiğini gerekçe gösterip, yolu kısa süreliğine ulaşıma kapattı.



İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel'in görüşmesi sonucu vatandaşlar bölgeden uzaklaştı, yol yeniden ulaşıma açıldı.



