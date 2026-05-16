        Şırnak'ta mahalle sakinleri trafik kazalarını protesto için yol kapatma eylemi yaptı

        Şırnak'ta mahalle sakinleri trafik kazalarını protesto için yol kapatma eylemi yaptı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde mahalle sakinleri, aynı bölgede sürekli trafik kazası olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün tırın devrilmesi sonucu bir sürücünün hayatını kaybettiği Cizre- Şırnak kara yolunda, sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen başka bir tır ile kamyon devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaların ardından mahalle sakinleri, kazaların sürekli aynı noktada gerçekleştiğini gerekçe gösterip, yolu kısa süreliğine ulaşıma kapattı.

        İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel'in görüşmesi sonucu vatandaşlar bölgeden uzaklaştı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
