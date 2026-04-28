Şırnak'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

–Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.



Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle 1. 2 ve 3’üncü caddeler ile Sanat Sokağı'nda su birikintileri oluştu, bazı araçlar biriken suda mahsur kaldı.



20 dakika süren dolu yağışında da araçların üstü beyaza büründü.



Sağanak nedeniyle caddenin karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşların çatıların altlarına giderek dolu yağışından korunmaya çalıştığı göründü.



​​​​​​​Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

