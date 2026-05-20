Şırnak'ta SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. A.S'nin (32) kullandığı 34 KPJ 307 plakalı SUV tipi araç, Sulak köyü kavşağında B.D. (25) idaresindeki 81 AAF 333 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

