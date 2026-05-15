Şırnak'ta takla atan SUV tipi araçtaki sürücü yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde takla atan SUV tipi aracın sürücüsü ağır yaralandı. İdil-Midyat kara yolu Tepeköy köyü mevkisinde L.B. idaresindeki 73 KB 714 plakalı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.