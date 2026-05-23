Şırnak'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede bir şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak istediği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğindeki 180 obje, dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
