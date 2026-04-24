Şırnak'ta tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir tır, Konak Mahallesi 1520. Sokak'ta park etmek için geri manevra yaptığı esnada arkasındaki Ö.İ. yönetimindeki 73 ABS 630 plakalı otomobile çarptı.
Tırın sürüklediği otomobil, arkada park halindeki 06 DS 0815 plakalı başka bir tıra çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Ö.İ. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
