Şırnak'ta toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

Şırnak'ta toplu taşıma araçlar Kurban Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu taşama araçlarının vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Paylaşımda, "Vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.