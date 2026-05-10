Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Efes şampiyon oldu

        18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Efes şampiyon oldu

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda, Anadolu Efes kupanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 19:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Efes şampiyon oldu

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda, Anadolu Efes kupanın sahibi oldu.

        Sivas'ta Taha Akgül ve Mecnun Otyakmaz spor salonlarında yapılan şampiyonaya, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Tofaş, Vamos Akademi, Karşıyaka, Türk Telekom, Petkimspor, İstanbul Ticaret Odası Spor Kulübü, Serdivan Belediye, Çankaya Üniversitesi, Mersin, Antalya Basketbol Akademi ve Manisa Basket 1994 Sportif takımları katıldı.

        Dört grup halinde gerçekleşen şampiyonanın finalinde Anadolu Efes ve Petkimspor karşılaştı.

        Rakibini 71-52 yenen Anadolu Efes, turnuvanın şampiyonu olurken, Petkimspor ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı.

        Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!

        Benzer Haberler

        Sadece kadınlara özel kafe açtı, anneler gününde doyasıya eğlendiler
        Sadece kadınlara özel kafe açtı, anneler gününde doyasıya eğlendiler
        Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Zara'da Anneler Günü kutlandı
        Zara'da Anneler Günü kutlandı
        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        'İneğin bostanıma girdi' kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        'İneğin bostanıma girdi' kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Onlarcası arasından kendi annelerini koklayarak buldular Anneler gününde Si...
        Onlarcası arasından kendi annelerini koklayarak buldular Anneler gününde Si...