40 yıllık öğretmen dede ile torunu aynı sınıfta buluştu

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas’ta meslek hayatında 40 yılı geride bırakan Cevdet Yılmaz, Fevzipaşa İlkokulu’nda 2. sınıf öğrencisi olan torunu Kerem Edis’in de öğretmenliğini yapıyor.



Sınıf öğretmeni 60 yaşındaki Cevdet Yılmaz, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığının merkezi sınıf belirleme kurası sonucu 1. sınıfa başlayan torunu Kerem Edis Yılmaz'ın öğretmeni oldu.



Meslek hayatında 40 yılı geride bırakan Yılmaz, torunu Kerem Edis ile sınıf arkadaşlarına eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor.



Öğretmen Yılmaz, AA muhabirine, torununun sınıf öğretmenliğini yapmanın kendisi için çok farklı ve gurur verici olduğunu söyledi.



Meslekte 40 yılı geride bıraktığını belirten Yılmaz, "Çocuklar elimizde büyüyor. Onlara bir şeyler öğreterek sınıflarını yükseltmek bizleri son derece mutlu ediyor. Çocuklar ilkokula başladıkları zaman fotoğraf çektiriyor. Mezun olurken hallerini gördüğümüz zaman, çocukların kendi elimizde büyüdüğünü fark ediyoruz. Bu çok güzel bir duygu, tekrar dünyaya gelsem öğretmen olmak isterim. Mesleğimi severek yapıyorum." dedi.



- "İçimde çok değişik bir duygu oluştu, sevindim"



Yeni uygulamada öğrenci ve öğretmenlerin sınıflarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul sistemi üzerinden merkezi kurayla belirlendiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bu tercihler artık okul idaresine bırakılmıyor. Önceden okulda kura çekilir, sınıf dağılımı ona göre olurdu. Ben de 1. sınıfa döndüm, sınıflar bakanlık tarafından belirlendi. Listeye bakınca torunum Kerem Edis Yılmaz'ın sınıfımda olduğunu gördüm. İçimde çok değişik bir duygu oluştu, sevindim, 'okulda, sınıfta iletişimimiz nasıl olacak, birbirimiz ile sınıf ortamında nasıl vakit geçireceğiz' diye tereddütlerim de oldu. Bu konuyu evde Kerem ile konuştuk. Okulda sınıfta iletişim, derse katılım, öğretmen öğrenci ilişkisi açısından hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ettiğini gördüm. Buna çok sevindim, böyle de devam ediyoruz. İkimiz de mutluyuz."



Yılmaz, torunu Kerem Edis Yılmaz'ın başarılı ve algıları yüksek bir öğrenci olduğunu dile getirerek, "Kerem kuralcı bir öğrenci, diğer öğrenciler gibi ödevlerini zamanında yapıyor. Sınıfta dede torun ilişkisi değil, öğretmen öğrenci ilişkisi içerisinde devam ediyoruz. Okul çıkışında ve dışında dede torun oluyoruz. Kendi çocuklarım da bu okuldan mezun oldu. Onlar okurken biraz daha fazla kuralları işletirdik, torun biraz farklı oluyor. Torunların biraz daha kredileri yüksek oluyor." ifadelerini kullandı.



- "Hayalim doktor olmak"



Kerem Edis Yılmaz ise dedesinin sınıf öğretmeni olduğunu öğrendiği zaman heyecanlandığını ve mutluluk hissettiğini söyledi.



Okulda eğlendiğini ve günlerinin güzel geçtiğini anlatan Yılmaz, "Evdeki ilişkimiz dede torun, okula gelince ise öğretmen öğrenci ilişkisine​​​​​​​ dönüyor. Normal bir öğretmen öğrenci gibi okulda devam ediyoruz. Hayalim doktor olmak. Dedemi mahcup etmemek için başarılı bir öğrenci olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

