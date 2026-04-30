Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına tepki gösterdi.

        Yalçın, partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak çeşitli bölge toplantıları yaptıklarını söyledi.

        Dünya ve Türkiye siyasetinin kritik bir evreden geçtiğini belirten Yalçın, yangın yeri olmayan herhangi bir ülkenin kalmadığını dile getirdi.

        Türkiye'nin karışık bir coğrafyada huzur adası olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu gururu Cumhurbaşkanımız bizlere hediye etmiş. Türkiye Cumhuriyeti devleti, gerçekten Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve iradeli yönetimiyle aslında bir huzur adası halinde kendini gösteriyor." dedi.

        Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika alanında attığı sağlam adımlar ve izlediği dengeli siyaset sayesinde Türkiye'nin en istikrarlı ve en güvenilir ülke olduğunu kaydetti.

        Ana muhalefet partisini eleştiren Yalçın, şöyle konuştu:

        "CHP'nin içerisine sürüklendiği skandallar ve rezaletler bırakın Türkiye'nin herhangi bir derdine çözüm olacak bir parti imajı vermesini, kendi meselelerini bile çözmek bir kenara, günden güne daha büyük bir bataklığın içerisine savrulduklarını gösteriyor. Sahip oldukları belediyelerde kurdukları sistemlerle ülkenin kaynaklarını nasıl sömürdüklerini gördük. Şehirlere tek bir hizmet yapmadıklarını açık açık defalarca gördük. Bu zamana kadar maalesef birçok ahlaksızlıklarına şahit olmak durumunda kaldık ama son günlerde yaşananları muhtemelen hiçbirimiz burada bile tekrar edemeyiz. Gerçekten bizim konuşmaya utandığımız şeyleri CHP'liler bunlara imza atmışlar, gerçekten akıl alır gibi değil. Böyle bir siyasi partiden ne Türkiye'ye ne kendisine ne insanlığa herhangi bir fayda gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz."

        Yalçın, CHP'li seçmenlere de seslenerek, "CHP, artık sıradan bir CHP seçmenini bile temsil edemeyecek bir ahlaksızlığın içerisine sürüklenmiş durumda. O yüzden biz AK Parti olarak herkesi her zaman kucaklayan bir siyasi hareket olarak hala Türkiye'nin en önemli alternatifi, hala Türkiye'nin en sorumlu, en başarılı siyasi partisi olarak tüm seçmenlerimize, vatandaşlarımıza diyoruz ki lütfen elinizi vicdanınıza koyun, lütfen samimiyetle değerlendirme yapın." diye konuştu.

        Antalya ve Uşak'ta arkadaş çevresinde bile konuşulmaya utanılacak şeylerin yapıldığını söyleyen Yalçın, "Allah ıslah etsin demekten başka elimizden hiçbir şey gelmiyor. Biz onları artık siyaseten Türkiye'ye faydası olabilecek bir parti olarak görmüyoruz, vatandaşımızın da yakın zamanda bu tür rezillikler üzerinden değerlendirme yaptığında CHP'den bu ülkeye hiçbir zaman tek bir faydanın dokunamayacağını görmüş olmasını da ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Ateşkese rağmen Gazze'de insan hakları çiğnenmeye devam ediliyor"

        İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösteren Yalçın, "İsrail son 2,5 yıl içerisinde her türlü melaneti işledi, dünyanın gözleri önünde bir soykırıma canlı yayında imza attı. 75 binden fazla sivili katletti ve bu sivillerin maalesef yarısından fazlasını çocuklar ve kadınlar oluşturuyor." dedi.

        Gazze'de korkunç bir olayla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

        "Maalesef büyük güçler dediğimiz uluslararası hukukun, insan haklarının, demokrasi gibi değerlerin temsilcisi olduğunu iddia eden birçok devlet, devlet başkanı bu çıplak gerçekliği, bu soykırımı görmezden gelmeye devam ediyorlar. Biz Türkiye olarak uluslararası kamuoyunda her türlü zeminde ister Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili toplantılarda olsun, ister daha geniş katılımlı uluslararası toplantılarda olsun her türlü bunu dile getirip uluslararası kamuoyunun zirvesine taşımaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dış politika önceliklerinin merkezinde her zaman Gazzeli masumlar var ve her zaman masumların hakkını savunmaya gayret ediyoruz. Gördüğünüz gibi ortada bir ateşkes olmasına rağmen, hala Gazze'de insan hakları çiğnenmeye devam ediyor, hala Gazze'de sivil insanlara saldırmaya devam ediyorlar. Hala Gazze’yi kıtlık ve açlığa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu anlamda Gazze’ye yönelik yapılabilecek her türlü desteği, yardımı biz açıkça destekliyoruz. İsrail bu tür sivil inisiyatiflere bile katlanamayacak bir terör yapısıdır. Yine uluslararası sularda yol alan sivil inisiyatiflere bile saldırabilecek kadar alçak bir yapıdan bahsediyoruz. Yine aynı suçu işledi, dünyanın gözünün önünde bu suçları işlemeye devam ediyor."

        İsrail'in bir gün bu yaptıklarının cezasını topyekun ödemesini temenni eden Yalçın, "İsrail bunları ödesin diye biz de elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz. Umuyoruz ki sivil inisiyatifler Gazze'deki insan hakları ihlallerini çok daha fazla uluslararası gündeme getirsin, kamuoyunu daha fazla uyandırsın. Umuyoruz ki İsrail’den korkan, laf edemeyen devlet başkanları artık İsrail'in işlediği bu suçları daha açık bir şekilde dile getirmeye başlasınlar." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anlamda öncü bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini söyleyen Yalçın, "İnşallah en kısa süre içerisinde Gazze başta olmak üzere tüm Filistin meselesinde daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. İsrail’in bu işlediği suçların cezasını görmesi için elimizden geleni ardımıza koymayacağız." şeklinde konuştu.

        Toplantıya, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Mehmet Umur, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve diğer partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

