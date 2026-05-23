        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Bakan Göktaş, Sivas'ta huzurevi açılışında konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Bakan Göktaş, Gemerek Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında, büyüklere sıcak bir yuva olacak ve güvenli bir yaşam alanı sunacak yeni huzurevinin hayırlı olmasını diledi.

        Huzurevinin 50 kişilik hizmet kapasitesiyle büyüklerin bakım ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirten Göktaş, "Kıymetli çınarlarımıza duyduğumuz saygının, hissettiğimiz vefanın, köklü dayanışma kültürümüzün ve sosyal devlet anlayışımızın güçlü bir yansıması haline gelecek." dedi.

        Göktaş, eserin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, büyüklere huzur, ailelerine güven, ilçeye ve şehre hayırlar getirmesini diledi.

        Yaşlılara sahip çıkmanın sadece bir hizmet başlığı olmadığını vurgulayan Göktaş, "Bir millet olarak kim olduğumuzun da göstergesi. Nasıl ki gençlerimizi geleceğe tohum olarak görüyorsak, büyüklerimizi de tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan kılavuzlar olarak görüyoruz. Çünkü biz, büyükleriyle bereket bulan, onların hayır duasına tutunan, aileyi ve dayanışmayı güçlü tutan bir milletiz."diye konuştu.

        - "Devlet kimseyi yalnız bırakmamak için var"

        Bakan Göktaş, devletin bunun için var olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Devlet vatandaşının zor gününde yanında olmak, yaşlısına güvenli bir hayat sunmak, ailelerine destek sağlamak ve kimseyi yalnız bırakmamak için var. Bizim sosyal devlet anlayışımızın özünde de bu var. Bu doğrultuda büyüklerimiz için hayata geçirdiğimiz her bir hizmeti, Türkiye’nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüklerimizin huzuru, ailelerimizin refahı ve milletimizin esenliği için çalışıyoruz. Bu kapsamda büyüklerimize sunduğumuz hizmetleri, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı esas alan, sosyal katılımı ve güvenli yaşamı destekleyen bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz."

        Her daim yanlarında olmaya, her bir öğüdünden faydalanmaya gayret ettikleri çınarlara daha konforlu imkanlar sunmak ve refah içinde yaşamalarını sağlamayı hedef edindiklerini vurgulayan Göktaş, "2002’de böyleydi, bugün de böyle. Aradan geçen uzun yıllara, edinilen köklü kazanımlara aldırmadan ilk günkü heyecanla çalışıyoruz. Kökümüzü de özümüzü de unutmuyor, büyüklerimizin eşsiz mirasına sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

        - "30 bin 279 yaşlımız yatılı ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor"

        Göktaş, "Ulusal Vefa Programı" ile 81 ilde yaşlılara kendi evlerinde, gündelik ihtiyaçları için destek olduklarını belirterek, bu kapsamda Sivas'ta 1480 vatandaşa vefa hizmeti sunduklarını ifade etti.

        Evde bakım yardımlarıyla bakıma ihtiyaç duyan vatandaşları ailelerinin yanında desteklediklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl, evde bakım yardımı için sadece Sivas'a 632 milyon lira kaynak aktardık. Evde bakım yardımıyla Sivas'ta bu ay 4 bin 615 ailemize toplam 63 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Diğer yandan, gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezleriyle büyüklerimize gün içinde güvenle vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. 2002'den bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla, hizmet ağımızı geliştirme noktasında çok yol katettik. Bugün Türkiye'de, 486 kamu ve özel huzurevinde 30 bin 279 yaşlımız yatılı ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Sivas’ta ise halihazırda 3 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 132 yaşlımıza sıcak bir yuva sunuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni huzurevimizle, bu güzel şehirdeki hizmet zincirimize bir halka daha ekliyoruz. Bu huzurevi, büyüklerimizin kendilerini güvende, huzurlu ve değerli hissedecekleri bir yaşam alanı olacak. Yaşlı dostu mimarisiyle ve güler yüzlü çalışanlarıyla büyüklerimize sıcak bir yuva olacak. Ayrıca büyüklerimiz, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerinden de yararlanacak. Sosyal ve kültürel etkinliklerle hayatla bağlarını daha da güçlendirecek."

        - "Bizler sizlerin hizmetindeyiz"

        TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise açılışı yapılan merkezin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

        İlçelerde, köylerde ve illerde altyapı eksikliği noktasında sıkıntı yaşanmaması için çalıştıklarını söyleyen Güler, çevreye dair yatırımların eksiksiz olması gerektiğini belirtti.

        Gemerek'te yapacakları hizmetler hakkında da bilgiler veren Güler, "Bizler sizlerin hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı hemşehrilerimizin bizzat talep ettiği her şeyi dinleyin, gereğini yapın ve takipçisi olun şeklindedir. Bizler de bunların takipçisiyiz." dedi.

        Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindekiler, açılışı gerçekleştirilen Gemerek Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

        Açılış programına, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile diğer il protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Yemek kartında ne değişti?
        Bakan Göktaş: "Türkiye'de 486 kamu ve özel huzurevinde 30 bin 279 yaşlımız...
        Sivas'ta Pusat-Özen Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı
        Bakan Göktaş, "Milli Aile Haftası Açılış Programı'nda" konuştu:
        Bakan Göktaş: Aile kurumunun önemini sahada en güçlü biçimde anlatacağız
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Aile, bizleri her türlü tehdide ka...
        Nesli tehlike altındaki turnalar Sivas'ın göllerini mesken tuttu
