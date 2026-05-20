BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Sivas il kongresinde konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gün gelecek yine bu terörist İsrail ve siyonistler mutlaka ama mutlaka hesabını verecek ve o topraklarda Filistin ve Gazzeliler özgür şekilde yaşamaya devam edecek." dedi.





Destici, partisinin Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sivas 12. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden tüm dava arkadaşlarını rahmet ve şükranla andığını söyledi.



Sivas'ın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde hep önemli bir il olduğunu vurgulayan Destici, kentin Selçuklu'ya başkentlik yaptığını hatırlattı.





Destici, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



"Doğu Türkistan'dan Filistin'e işgal ve zulüm altındaki vatandaşları asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını" vurgulayan Destici, "Çin'in Doğu Türkistan'da 77 yıllık işgali sona ermeden asla Çin ile dost olmadık ve olmayacağız. Çin'in Doğu Türkistan'daki işgalini, oradaki soykırımı, ölüm kamplarındaki uygulamaları asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz." diye konuştu.



Filistin'in de bir başka kanayan yara olduğuna dikkati çeken Destici, terörist ve siyonist İsrail'in 100 binden fazla Müslümanı katlettiğini dile getirdi.



Ölenlerden 30 binden fazlasının çocuk olduğuna değinen Destici, şunları kaydetti:



"Dünya hiçbir şey yapmadı, İslam ülkeleri hiçbir şey yapmadı, kınamadılar bile. Sadece Türkiye, Pakistan ve İran bunlar tepki gösterdi. Diğerlerinin çoğu Amerika'nın güdümünde olduğu için seslerini dahi çıkartamadılar. İsrail, insani yardım ulaştırmaya çalışanları da Gazze'ye sokmadı. Öncelikle bu terör devleti, bu siyonist devleti katliamlarından ve soykırımlarından dolayı lanetliyorum, Kahrolsun İsrail, kahrolsun soykırımcı Netanyahu. En son Küresel Sumud Filosu yardım götürdü ve yine müdahale edildi. İçlerinde HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan kardeşimiz de var, onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail belli bir sorgulama ve gözaltı yaptıktan sonra Türkiye'den ve diğer uluslararası kuruluş ve ülkelerden gelecek tepkiler üzerine bunları serbest bırakacaktır. Ama yardımın oraya erişmesini engelliyor çünkü oradakiler açlık ve susuzluk baskısından artık bıksınlar ve Gazze'yi terk etsinler, bunu istiyorlar. Ama bugüne kadar tek bir Gazzeli bile bunu yapmadı, şanlı mücadelelerine devam ettiler. Yakınlarını kaybettiler, açlık ve susuzlukla imtihan oldular ama devam ettiler. Allah inançlarından, peygamber sevgisinden zerre taviz vermediler. Bütün dünyaya gerçek Müslüman kimmiş, gerçek insan kimmiş bunu gösterdiler ve bütün dünyanın yanlarında olmasını sağladılar. İslam'a ve insanlığa büyük hizmet ettiler. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Gün gelecek yine bu terörist İsrail ve siyonistler mutlaka ama mutlaka hesabını verecek ve o topraklarda Filistin ve Gazzeliler özgür şekilde yaşamaya devam edecek."



Destici, eline ay yıldızlı Türk bayrağını almaktan imtina edenlerle barış yapmayacaklarını, kardeş olmayacaklarını ve işbirliğini güçlendirmeyeceklerini söyledi.



Emekli maaşının ve asgari ücretin düşük olduğunu savunan Destici, bunların yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.



Kongrede, tek listeyle aday olan Hakan Sezerer il başkanlığına seçildi.

